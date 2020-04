La Ligue 1 rischia di slittare ad agosto: oggi la decisione del governo francese sulla ripresa

vedi letture

Giornata decisiva in Francia per la ripresa della Ligue 1 e della Ligue 2. Negli ultimi giorni, la Federazione ha presentato un protocollo per la ripresa che permetterebbe ai club delle prime due divisioni di riprendere gli allenamenti a partire dall'11 maggio.

Oggi, nel suo discorso intorno alle ore 15.00, Il Primo Ministro Édouard Philippe presenterà il suo piano per l'inizio della Fase 2, ma secondo L'Equipe è difficile che arrivi il via libera per la ripresa del calcio e un ulteriore rinvio dovrebbe portare il calcio francese a rinviare tutti i suoi piani di ripresa direttamente ad agosto. A quel punto, dovrà essere rivisto l'intero calendario, per permettere la conclusione di questa stagione e l'inizio della prossima.