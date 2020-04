La madre di Cavani: "Non torna in Uruguay. Il suo sogno è giocare in Spagna"

Berta Gomez, madre di Edinson Cavani, ha parlato a Ovacion Digital del futuro dell’attaccante che a fine stagione lascerà il PSG. Negli ultimi giorni si è molto parlato di un possibile passaggio al Boca Juniors o di un ritorno in patria, con Nacional o Penarol. Ipotesi, queste, che non convincono la madre del giocatore: “Lui preferisce che non si sappia ancora quale squadra gli piace maggiormente. Per fortuna oggi ci sono molti club interessati, da ogni parte. Non so ancora dove andrà, mancano ancora 3 mesi alla fine della stagione, c’è tempo per pensare. Quello che posso dire è che ancora non pensa a tornare in Uruguay, nella sua mente c’è l’idea di restare in Europa e la Spagna gli piacerebbe maggiormente. Però grazie a Dio sono tantissimi i club interessati a lui”.