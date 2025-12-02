La morte del padre e i lavori umili: oggi Igor Thiago trascina il Brentford e sogna la Seleçao

Erling Haaland mantiene una media reti impressionante ma un altro attaccante sta attirando l’attenzione in Premier League: è Igor Thiago, brasiliano del Brentford, autentica rivelazione di questa stagione. Alla sua seconda annata con le Bees, Thiago ha già segnato 11 gol in 13 partite, con doppiette contro Manchester United e Newcastle e una rete contro il Liverpool, confermandosi protagonista assoluto di un Brentford che ha affrontato un’estate di cambiamenti importanti.

Il percorso di Thiago è stato tutt’altro che semplice. Nato a Gama, vicino Brasilia, ha perso il padre a 13 anni e ha lavorato fin da adolescente per sostenere la madre, svolgendo lavori come venditore di frutta e muratore. La sua carriera professionale inizia con l’EC Vêre, proseguendo al Cruzeiro in Serie B, prima dell’esperienza europea al Ludogorets Razgrad. In Bulgaria esplode rapidamente, segnando 20 gol in una stagione e conquistando un triplete nazionale. Successivamente il trasferimento al Bruges per 11 milioni di euro e infine al Brentford nel 2024 per 33 milioni, diventando il primo brasiliano nella storia del club inglese.

Dopo una stagione di esordio condizionata dagli infortuni, Thiago si è preso la scena con la guida tecnica di Keith Andrews. Con i suoi 1,91 m, il brasiliano unisce potenza fisica e colpo di testa letale, trasformandosi nel punto di riferimento offensivo della squadra. Già seguito da club come Aston Villa, Tottenham e Newcastle, Thiago sogna anche la Selezione brasiliana, con l’obiettivo di partecipare alla Coppa del Mondo 2026. Lo meriterebbe di sicuro per la sua storia.