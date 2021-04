La morte del Principe Filippo blocca la conferenza di Mou: "Condoglianze alla Royal Family"

La morte del principe Filippo, marito della Regina Elisabetta II d'Inghilterra, ha sconvolto il Regno Unito e anche il mondo dello sport ne è stato travolto. José Mourinho ha appreso la notizia durante la conferenza stampa, che ha interrotto per rivolgere le sue condoglianze alla Famiglia Reale. Lo Special One ha riservato un pensiero a Filippo, bloccando la domanda di un giornalista sulla sfida di domenica contro il Manchester United: ""Scusami, risponderò alla tua domanda. Sono dispiaciuto perché ho appena letto una brutta notizia. Riguarda il principe Filippo, vorrei porgere le mie condoglianze alla Royala Family. Posso sinceramente dire che ho un profondo rispetto per loro. Sentite condoglianze. Credo che non solo questa Nazione proverà certi sentimenti. Non sono inglese, ma tanti altri come me hanno profondo rispetto. Scusami se ti ho interrotto".