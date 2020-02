vedi letture

La notte di Ianis Hagi: doppietta in Europa, papà Gheorghe esulta in tribuna

Gheorghe Hagi, leggenda del calcio rumeno, nella sua carriera ha segnato cinque doppiette in Europa, tutte con la maglia della Steaua Bucarest. Stasera, l'ex fantasista di Brescia, Real Madrid e Barcellona ha assistito divertito alla straordinaria prestazione di suo figlio Ianis, protagonista assoluto nella vittoria dei Rangers di Gerrard sul Braga. Un successo ottenuto in rimonta, grazie alle due reti dello scarto della Fiorentina, arrivato in Scozia a gennaio in prestito dal Genk. L'impatto del classe 1998 con la sua nuova squadra è stato davvero devastante: a segno nella prima da titolare in campionato, decisivo nel ribaltare lo 0-2 maturato dopo un'ora di gioco. Due gol di pregevole fattura, che ne testimoniano il talento una volta di più; ora l'asticella sale, e le aspettative diventano molto più grandi.