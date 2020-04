La Premier League controcorrente: club pronti a confermare 30 giugno come fine stagione

vedi letture

Durante il prossimo summit, in programma questo venerdì, i club di Premier League potrebbero decidere di confermare il 30 giugno come data ultima per completare la stagione 2019-2020. È questa l’indiscrezione riportata dalla BBC, secondo cui le società del massimo campionato inglese sarebbero orientate a questa soluzione, che di fatto vorrebbe dire non completare la stagione in corso, per preservare quella successiva, 2020-2021.

Focus contratti. Per quanto nessuna decisione sia stata presa, si legge, diversi club hanno portato avanti delle discussioni informali in tal senso. Il problema fondamentale restano i contratti, anzitutto dei giocatori: al netto delle eventuali determinazioni della FIFA, i calciatori non potrebbero essere costretti ad accettare la proroga del contratto oltre quella data, e questo causerebbe inevitabili problemi. Inoltre, non si parla solo di calciatori: per fare tre esempi, Liverpool, Newcastle e Watford hanno già stipulato un nuovo accordo per lo sponsor tecnico (i Reds passeranno da New Balance a Nike) e non rispettare le scadenze attuali potrebbe comportare il pagamento di penali.

Promozioni e retrocessioni. Confermare il 30 giugno come data finale della stagione, considerato che in Premier giudicano quasi impossibile tornare a giocare nel mese di maggio, vorrebbe dire di fatto chiudere la stagione, dicevamo. Cosa fare con promozioni e retrocessioni? L’idea sarebbe di far salire Leeds e WBA, attualmente ai primi due posti in Championship, e di disputare il prossimo campionato a 22 squadre. Una soluzione che consentirebbe anche di soddisfare le emittenti televisive: le maggiori partite della prossima stagione consentirebbero infatti di ripagare in qualche modo le Pay tv per lo stop anticipato di questa.