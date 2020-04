La Premier pagherà i test ai giocatori in caso di ripresa: pronto un finanziamento di 4 milioni

Qualora le squadre di Premier League dovessero tornare in campo, lo faranno con tutte le misure di sicurezza possibili. Alla conferenza di sabato scorso, dove erano presenti tutti i medici sociali, è stato deciso che i giocatori e lo staff delle 20 società dovranno essere sottoposti a test per il coronavirus due volte alla settimana, a partire dalla data di ritorno alle sessioni di allenamento. Si parla quindi di quasi 50 test obbligatori, per due volte a settimane, con un costo approssimativo di 350.000 euro per ogni club (un kit costa circa 170 euro). Se la stagione, come previsto dovesse terminare alla fine di luglio, la spesa complessiva, che sarà finanziata dalla massima lega calcistica inglese, ammonterà a circa 4 milioni di euro.