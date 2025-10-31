Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La Premier rompe con la tradizione: una sola partita nel Boxing Day: il motivo
Gaetano Mocciaro
ieri alle 22:56Calcio estero
Gaetano Mocciaro

La Premier League ridimensiona il calendario sotto le feste natalizie. Da sempre in Inghilterra c'è la tradizione di una grande abbuffata di calcio nel Boxing Day, ossia il 26 dicembre. In questa stagione si giocherà una sola partita, così è stato deciso dalla stessa lega inglese.

Ci sarà una sola partita di Premier League questo giorno di Santo Stefano, con il Manchester United che affronterà il Newcastle sotto i riflettori dell'Old Trafford. Tutte le altre partite della 18ª giornata si giocheranno il 27 e 28 dicembre.

Ma perché rompere una tradizione che è da sempre marchio di fabbrica del calcio inglese? La Premier League fa sapere con una nota:

"La Premier League desidera riconoscere le circostanze che hanno portato a un numero ridotto di partite il giorno di Santo Stefano in questa stagione, con un impatto su un'importante tradizione del calcio inglese. Ci sono ora diverse sfide nella programmazione delle partite della Premier League, radicate nell'espansione delle competizioni europee per club, che hanno portato a una revisione del nostro calendario nazionale prima della scorsa stagione, comprese modifiche alla FA Cup. Alla fine, la Premier League è diventata una competizione di 33 weekend, un numero inferiore rispetto alle stagioni precedenti, nonostante dal 1995 sia una competizione di 380 partite".

Un altro motivo che ha portato a tale scelta è che il giorno di Santo Stefano cade di venerdì, pertanto si è preferito spalmare le altre partite nel weekend. La Lega ha tuttavia specificato che dalla prossima stagione ci saranno più partite per il Boxing Day, cadendo di sabato.

È mai accaduto prima d'ora che si giocasse così poco in Inghilterra il 26 dicembre? Limitandoci al massimo campionato sì, nel 1982 non si giocò nessuna partita poiché il giorno di Santo Stefano cadde di domenica e si preferì pertanto spostare le partite al 27 dicembre.

