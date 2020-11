La Premier torna alle 5 sostituzioni? Hasenhuttl: "Non è vero che serve a prevenire gli infortuni"

Ralph Hasenhuttl, tecnico del Southampton, non è favorevole alla reintroduzione delle cinque sostituzioni in Premier League. Ecco le sue parole in conferenza stampa: "Non ero un grande sostenitore in passato, non le ho neanche utilizzate quando avrei potuto. E non penso che questo aiuti a prevenire gli infortuni. Certo, per le squadre che hanno più partite questo può essere un vantaggio".