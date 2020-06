La previsione sbagliata di Noel Gallagher: "Con Guardiola il City vincerà la Premier ogni anno"

vedi letture

Noel Gallagher, ex membro degli Oasis e grande tifoso del Manchester City, la scorsa estate non aveva dubbi: nessuno avrebbe potuto strappare il titolo dalle mani del City. Internet non dimentica e subito dopo la vittoria della Premier League da parte del Liverpool, sui social sono tornare in auge le parole del cantante: "Nessuno potrà avvicinarsi a noi la prossima stagione. Il Liverpool ha fatto la più grande stagione della sua storia ed è arrivato secondo, è così divertente. Non credo che potranno raggiungerci. Nessuno potrà. Fino a quando ci sarà Guardiola in panchina, il City vincerà la Premier ogni anno".