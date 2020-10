La prima Champions per il PSG è uno shock, Kimpembe duro: "Non siamo stati all'altezza"

vedi letture

Quella di Presnel Kimpembe è un'analisi lucida, da giovane leader e che non concede sconti. a RMC Sport analizza il ko per 2-1 allo scadere contro il Manchester United e dice che "non ci sono spiegazioni. Non siamo stati all'altezza, non lo abbiamo fatto nei duelli, siamo sempre stati in ritardo. Non abbiamo approcciato bene la gara, è un peccato perdere punti in casa e dobbiamo rialzare subito la testa".