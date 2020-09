La prima della Liga finisce senza reti: Eibar e Celta Vigo non si fanno male, è 0-0

Finisce 0-0 la prima partita della Liga 2020/2021. Eibar e Celta Vigo non si fanno male: le formazioni di Mendilibar e Garcia non riescono a segnare, da segnalare che l'Eibar è rimasto anche in dieci per la doppia ammonizione a Diop.