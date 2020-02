vedi letture

La prima gioia in Europa non si scorda mai: l'emigrato Petretta convince sempre di più

Nato in Germania, a Rheinfelden, ma di sangue irpino e oggi residente in Svizzera. Una storia come tante, quella di Raoul Petretta, se non fosse che il ragazzo classe 1997 stasera ha segnato la sua prima rete in Europa, aprendo le marcature nel 3-0 rifilato dal Basilea all'APOEL. Petretta, che nel club svizzero ha fatto tutta la trafila, dal settore giovanile fino alla prima squadra, è uno dei terzini sinistri più interessanti nel panorama continentale: il suo talento non è passato inosservato a Gigi Di Biagio, che lo ha convocato con l'Under-21 per le sfide del maggio 2018. A 23 anni, l'obiettivo è di continuare a crescere e, magari, giocare in Serie A e in Nazionale.