La prima pagina di Olé: "Messi, c'è un dettaglio chiave per svincolarsi"

"Rapido e furioso" titola Olé oggi in Argentina: "Nonostante la pressione del Barcellona e de LaLiga, Messi non si è presentato e accelera le trattative con il City, sua squadra favorita, e il PSG. Assicurano che c'è un dettaglio chiave nel contratto per svincolarsi" si legge in prima pagina.