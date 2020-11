La proposta di Burgos: "I pareggi 0-0 non devono dare punti. Così s'incentivano i gol"

vedi letture

“Mi è venuta in mente un’idea per migliorare il calcio”. Inizia così un video su Instagram di Mono Burgos, storico allenatore in seconda di Diego Simeone all’Atletico Madrid, oggi alla ricerca di un’avventura come primo allenatore con il quale propone alcune modifiche agli attuali regolamenti con l’intento di dare più valore ai gol e limitare al minimo i pareggi a reti bianche. “Vorrei dare maggior peso ai gol. In Champions League, in Copa Libertadores, nelle coppe internazionali per club, il gol in trasferta dovrebbe doppio. In più non dare maggiore punteggio ai pareggi con più gol anche nei campionati nazionali? Una scelta del genere modificherebbe le intenzioni delle squadre verso un calcio più offensivo. Uno 0-0 non può valere quanto un 3-3, un 4-4, un 2-2 o un 5-5. Lo 0-0 non dovrebbe valere alcun punto, mentre 1-1 mezzo punto, 2-2 un punto, 3-3 un punto e mezzo. A seguire due punti”.