La Real Sociedad di Odegaard scrive la storia. Finale di Copa dopo oltre trent'anni

La Real Sociedad ha scritto la storia. La formazione di Imanol Alguacil, tecnico del club basco, cresciuto nella cantera della Real, ha conquistato la finale di Copa del Rey che non raggiungeva da oltre trent'anni. Era la squadra di John Benjamin Toshack in panchina, di Arconada, Zamora, Bakero e Lopez Ufarte in campo. Una generazione d'oro che vinse quel torneo, adesso Odegaard, Oyarzabal, Merino, Isak e gli altri potrebbero eguagliarli. A rompere il sogno, in finale, la Real Sociedad domani scoprirà se ci sarà una tra Granada e Athletic Club.