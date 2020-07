La rivoluzione di Abramovich è appena iniziata: Chelsea, un mercato per tornare grande

La rivoluzione rumorosa del Chelsea di Roman Abramovich passa dagli acquisti, nella sessione dove ha avuto il via libera per comprare ancora. Dopo lo stop da parte della UEFA, Frank Lampard ha avuto forze fresche e innesti importanti per i Blues che verranno. Due già ufficiali, per non perder tempo, per bruciare la concorrenza sul tempo. L'uomo copertina è certamente Timo Werner, 53 milioni di clausola per strapparlo al Rassenball Sport Lipsia e alla concorrenza di mezza Europa. Prenderà il posto del centravanti titolare, facendo scalare Tammy Abraham al ruolo di alternativa di lusso e per questo Olivier Giroud potrebbe partire nonostante il rinnovo.

ADDIO AI SENATORI Cambierà profondamente la trequarti: via Pedro, destinato alla Roma, saluterà Willian che potrebbe andare all'Arsenal, dentro già ufficialmente Hakim Ziyech dall'Ajax. Sarà uno dei perni della trequarti, il titolare sulla destra mentre sulla mancina continueranno a giocarsi il posto Christian Pulisic e Callum Hudson-Odoi. In mezzo, palla e giocate nei piedi di Mason Mount ma non è un caso se nel ruolo i Blues stiano seguendo per rinforzare il reparto anche Kai Havertz del Bayer Leverkusen.

RIVOLUZIONE IN MEDIANA La Juventus cerca Jorginho ed è probabile che lasci Londra anche N'Golo Kante, destinazione Parigi o Madrid. Non è così da escludere che il Chelsea cerchi un rinforzo anche in mezzo al campo dove è rientrato, ma partirà, anche Tiemoué Bakayoko: sull'ex Monaco c'è con forza il Milan.

CAMBIANO I TERZINI SINISTRI La rivoluzione non è finita. Sul piede d'addio ci sono anche i terzini sinistri. Via Emerson Palmieri, seguito da Inter e Juventus ma occhio anche al Leicester. Poi Marcos Alonso, sul quale non mancano estimatori. Dentro un nome nuovo: il più probabile è Ben Chilwell, proprio delle Foxes, ma anche Nicolas Tagliafico dell'Ajax. Il nome più suggestivo è David Alaba del Bayern Monaco.