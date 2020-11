La sfida col Nizza verso il rinvio, il Marsiglia non ci sta: "Dobbiamo già recuperarne un'altra"

Duro comunicato del Marsiglia, che reagisce alla notizia del probabile rinvio della partita di campionato contro il Nizza, in programma per sabato 21 novembre: "Siamo sorpresi di apprendere dalla stampa che la commissione COVID, su richiesta del Nizza, starebbe per dare un parere favorevole in merito rinvio dell'incontro. Una simile decisione, a più di una settimana dalla partita, apparirebbe sorprendentemente prematura e sarebbe in totale contraddizione con lo spirito del protocollo per l'organizzazione delle partite. L'Olympique Marsiglia deve già recuperare la sfida con il Lens e non si è ancora trovata una nuova data per giocare vista la congestione del calendario".