La solitudine di Gareth Bale: il Real festeggia la vittoria, lui lascia il Bernabeu

vedi letture

Gareth Bale sembra sempre più ai margini del Real Madrid. Il gallese, riporta Marca, ha abbandonato il Bernabeu subito dopo il fischio finale della sfida vinta dai suoi compagni contro il Barcellona, non partecipando alla festa negli spogliatoi. A documentarlo è anche una foto postata da Sergio Ramos su Instagram, che ha celebrato i compagni Isco, Kroos e Vazquez (omaggiati dal club per le presenze numero 300, 500 e 200), e in cui Bale (che ieri è rimasto in panchina) è assente.