La speranza di Choupo-Moting: "Tutti sanno che amo il PSG, i miei agenti sono al lavoro"

Eric Maxim Choupo-Moting ha parlato del suo futuro ai microfoni di BeIn Sports. L'attaccante camerunese, giustiziere dell'Atalanta in Champions League, potrebbe restare a Parigi e rinnovare il contratto scaduto al termine dello scorso mese: "Per il momento non c'è nessun accordo, non posso dire nulla. I miei agenti sono al lavoro e mi fido di loro. In questo momento mi sto allenando a casa e aspetto. Tutti sanno che amo il Paris Saint-Germain".