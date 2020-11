La stampa tunisina esalta la nuova generazione. Ci sono Rafia della Juve e Makni del Chievo

vedi letture

Il quotidiano tunisino La Presse fa le carte alla propria Nazionale, ora impegnata nel doppio scontro con la Tanzania. E spiega che "è tra le favorite per la prossima Coppa d'Africa e può ottenere facilmente il pass per il Mondiale nel 2022. Niente eccessi di fiducia ma lavoro meticoloso, però questa generazione ha il diritto di sognare in grande". Una generazione che include anche due nuovi convocati dai campionati italiani. Il primo è Hamza Rafia della Juventus Under 23, poi Nabil Makni dalla cantera del Chievo Verona.