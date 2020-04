La storia di Cervero: attaccante e medico-chirurgo, volontario negli ospedali spagnoli

Diego Cervero, trentasei anni, gioca nel Barakaldo, club di Segunda B, Grupo II, la nostra Serie C. Diego Cervero da Oviedo, però, è anche medico, e ha deciso di fare un passo indietro. Laureato in medicina e chirurgia, ha deciso di rendersi disponibile per aiutare da subito negli ospedali per far fronte all'Emergenza Coronavirus. 339 partite e 114 gol tra i professionisti, è stato da subito sulla prima linea della lotta al Covid19.