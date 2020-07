La strana storia di Kepa e De Gea. Da migliori al mondo a indesiderati e cedibili

vedi letture

La strana storia dei grandi portieri di Premier League è quella di due possibili addii, nonostante le prime pagine e le cifre d'acquisto. Kepa Arrizabalaga è il portiere più costoso d'ogni tempo, preso dal Chelsea dall'Athletic Club. David de Gea poteva pure superarlo ma è rimasto al Manchester United coi Red Devils che hanno rifiutato i milioni del Real Madrid. Solo che entrambi, spagnoli, sono da mesi nel mirino della critica: in Inghilterra non han fatto sconti e vuoi per i voti negativi, vuoi per prestazioni non certo esaltanti, adesso il futuro di entrambi potrebbe essere clamorosamente altrove. Su Kepa c'è il Siviglia che lo avrebbe addirittura chiesto in prestito. Il Chelsea sta cercando un portiere, da Alphonse Areola a Ugurcan Cakir fino a Mike Maignan, le ipotesi si sprecano. E lo United riprenderà Dean Henderson dal prestito allo Sheffield col ventunenne che già da subito ha velleità da titolare. Una strana e milionaria storia di due campioni finiti alla berlina, quella di Arrizabalaga e De Gea. Ma troppo cari per esser venduti, ora.