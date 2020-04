La strategia dello United: cedere Pogba al Real per piazzare tre grandi colpi

Lungo approfondimento su Paul Pogba e sul suo futuro sulle colonne di France Football. La strategia svelata del Manchester United è chiara: cedere il Polpo per rinforzarsi in estate. Il Real Madrid sembra aver superato la concorrenza della Juventus. 100 milioni di euro sembra il prezzo a cui i Red Devils vorrebbero cedere il ragazzo. Nel mirino c'è un grande attaccante, col nome di Harry Kane del Tottenham in testa. Poi un centrocampista come Jack Grealish dell'Aston Villa e un esterno come Jadon Sancho del Borussia Dortmund.