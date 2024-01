Ufficiale La Tanzania licenzia il ct in piena Coppa d'Africa per le dichiarazioni anti-Marocco

vedi letture

Storie che solo in Coppa d'Africa possono capitare: la Tanzania ha deciso di esonerare nel bel mezzo del torneo il suo selezionatore, Adel Amrouche a seguito delle dichiarazioni fatte prima della partita giocata e persa contro il Marocco il 17 gennaio. Queste le parole pronunciate:

"La Federcalcio marocchina è una potenza consolidata nel mondo del calcio africano. Inoltre, durante l'ultima partita giocata contro di loro (lo scorso novembre, ndr), ci hanno costretto a giocare la sera quando avremmo voluto giocare nel primo pomeriggio. Attualmente, il Marocco gestisce il calcio africano. Loro scelgono anche i loro arbitri e noi rimaniamo semplici spettatori".

A seguito di queste affermazioni, inoltre, la Confederazione africana aveva deciso di squalificare lo stesso Amrouche per otto partite, aggiungendo anche una pena pecuniaria di 10mila dollari. Per la cronaca la Tanzania ha perso per 3-0 contro il Marocco. Domenica 21, la selezione sfiderà lo Zambia mentre il 24 se la vedrà contro la Repubblica Democratica del Congo. A guidare la selezione è stato scelto Hemed Morocco.