La UEFA incorona Milinkovic-Savic. È il miglior giocatore delle semifinali playoff per Euro 2021

80 minuti in panchina, entra ed è decisivo. Questo il riassunto della serata straordinaria che ha visto come protagonista Milinkovic-Savic. Nel match di qualificazione ad Euro2020 è lui a trascinare la Serbia in finale grazie alla sua doppietta sulla Norvegia con due reti che sono due perle. Il biancoceleste è stato incoronato dalla Uefa come il migliore della giornata ed è stato definito un vero e proprio eroe per la sua Nazionale. Una prestazione superlativa che dimostra ancora una volta quanto il giocatore riesca ad essere decisivo sia con la Lazio che con la maglia della Serbia.