La versione di Barnes: "Se Klopp fosse stato nero o inglese, sarebbe stato cacciato subito"

John Barnes è una leggenda del Liverpool. Ha giocato ad Anfield tra il 1987 e il 1997, vincendo due campionati, due FA Cup e segnando 106 gol in 403 partite. Al Daily Mail, l'ex fantasista ha raccontato il suo particolare punto di vista sulle discriminazioni che ci sono oggi nel calcio inglese: "Userò Klopp come esempio. I primi due anni non sono stati un successo, ma il Liverpool credeva fosse l'uomo giusto. In circostanze diverse, avrebbe perso il lavoro. Se fosse stato nero, sarebbe stato licenziato in quei primi due anni. Non è un discorso che vale solo per gli allenatori di calcio di colore. È un problema più ampio: quanti manager neri sono ai vertici, in qualsiasi settore? Perché il calcio dovrebbe essere diverso? Fino a quando non affronteremo il problema e non cambieremo le nostre percezioni nella società, sarà così.

Anche se Klopp fosse stato inglese, avrebbe perso il lavoro. È qui che l'idea di discriminazione è un po' strana, soprattutto ad alti livelli: le prime sei squadre della Premier non hanno un allenatore inglese bianco, eccetto Frank Lampard, ma solo perché ha un legame speciale con il Chelsea. In altre circostanze non sarebbe lì".