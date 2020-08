LaLiga 2020-2021, ecco il calendario ufficiale: partirà il 13 settembre, Clásico al settimo turno

Sorteggi per la nuova stagione, il primo Clasico a fine ottobre

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - La Liga prenderà il via il 13 settembre, ma gli strascichi della passata stagione si fanno sentire a lungo. Tre delle partite della prima giornata uscite dal sorteggio svoltosi in serata (Real Madrid-Getafe, Barcellona-Elche e il match di punta Atletico Madrid-Siviglia) sono rinviate addirittura al 2021 in considerazione del fatto che le squadre coinvolte sono state impegnate fino a poco tempo fa nelle coppe europee. Il calendario prevede che il Clasico si tenga alla settima giornata, il 25 ottobre al Camp Nou, e alla 30/a l'11 aprile al Bernabeu. Bisognerà aspettare per assistere al derby di Madrid, in calendario il 13 dicembre con il Real come squadra ospitante all'andata. Il campionato si concluderà il 23 maggio, per lasciare spazio alla Nazionale impegnata all'Europeo. (ANSA).