LaLiga, 33° turno: doppio Budimir, Maiorca asfalta il Celta. Tris Siviglia, Champions vicina

vedi letture

Importante successo del Siviglia in chiave Champions: 3-0 netto sul campo del Leganés grazie a una doppietta di Oliver Torres e rete di Munir El Haddadi. Poco più di un'ora di gioco per Suso che, ricordiamo, sarà riscattato dagli andalusi in caso di piazzamento tra le prime quattro. Gli ottimi risultati dell'ultimo periodo hanno tirato fuori il Celta dalla zona calda della classifica. I galiziani devono, però, essersi rilassati troppo al punto da subire un pesante 5-1 contro il Maiorca. Doppietta per l'ex crotonese Budimir. Di seguito il programma del 33° turno e la classifica:

MAIORCA-CELTA 5-1 - 13' rig. e 52' Budimir (M), 27' Hernandez (M), 40' Pozo (M), 50' Aspas rig. (C), 60' Salva Sevilla.

LEGANES-SIVIGLIA 0-3 - 23' e 35' Oliver Torres, 82' Munir

BARCELLONA-ATLETICO ore 22

Domani

ALAVES-GRANADA ore 19.30

VALENCIA-ATHLETIC ore 19.30

BETIS-VILLARREAL ore 22

VALLADOLID-LEVANTE ore 22

Giovedì

EIBAR-OSASUNA ore 19.30

REAL SOCIEDAD-ESPANYOL ore 19.30

REAL MADRID-GETAFE ore 22

Classifica

Real Madrid 71

Barcellona 69

Atlético Madrid 58

Siviglia 57*

Getafe 52

Villarreal 51

Real Sociedad 47

Valencia 46

Athletic 45

Granada 43

Osasuna 41

Levante 41

Betis 37

Valladolid 35

Eibar 35

Alavés 35

Celta 34*

Maiorca 29*

Leganés 25*

Espanyol 24

*una partita in più