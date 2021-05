LaLiga a 90' dalla fine: lotta salvezza, chi si salverà tra Huesca, Elche e Valladolid?

Lotta salvezza apertissima in Spagna, 3 squadre ancora coinvolte, con la sola retrocessione dell'Eibar. Il Valladolid ha un piede in Segunda Division, oltre ad avere sulla carta un confronto proibitivo, contro un Atlético che deve vincere per forza per laurearsi campione di Spagna. Gli albivioletas dovranno vincere e sperare in una sconfitta sia di Huesca che di Elche. Entrambe le squadre sono infatti in vantaggio negli scontri diretti. Huesca, in vantaggio anche sull'Elche nel doppio confronto, si salverebbe battendo un Valencia già tranquillo. Questo lo scenario a 90' dal termine, si gioca sabato alle 18:

Classifica

Huesca 33

Elche 33

Valladolid 31

Prossimo turno

Huesca-Valencia

Eclhe-Athletic

Valladolid-Atlético

Scontri diretti

Huesca-Valladolid 2-2

Valladolid-Huesca 1-3

Valladolid-Elche 2-2

Elche-Valladolid 1-1

Huesca-Elche 3-1

Elche-Huesca 0-0