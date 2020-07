LaLiga, Alavés-Barcellona 0-5: i catalani chiudono con la manita, Messi verso il Pichichi

Il Barcellona chiude la sua Liga 2019-20 con un inutile successo per 5-0 sul campo dell'Alavés. Doppietta di Leo Messi che ha in pugno a questo punto il titolo di capocannoniere: 25 reti in questa stagione, in attesa di Karim Benzema impegnato stasera col suo Real Madrid contro il Leganés. Di Ansu Fati, Suarez e Semedo le altre reti.