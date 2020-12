LaLiga, Levante-Betis 4-3. Spettacolo a Valencia, Morales ne fa 2 in 129''. Gol e highlights

vedi letture

Spettacolo al "Ciutat de València" dove il Levante prima dilaga e poi quasi si fa rimontare dal Betis (4-3). Spicca la doppietta di José Luis Morales in ben 129 secondi. Per il Betis non è bastata la terza doppietta di Sergio Canales. Di seguito i gol e gli highlights dell'incontro valido per il 16° turno de LaLiga: