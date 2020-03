LaLiga, Tebas: "Nel peggiore dei casi potremmo ripartire il 14 maggio e finire entro il 30 giugno"

Intervistato da Mundo Deportivo, il presidente de LaLiga, Javier Tebas, si mostra possibilista sulla conclusione del campionato spagnolo: "Stiamo cercando di mettere a posto i calendari di 30 paesi, oltre che della Champions e dell'Europa League. Non è facile, ci muoviamo in varie direzioni. Noi vorremmo riprendere il torneo il 23 aprile, nel peggiore dei casi il 14 maggio. In quest'ultimo caso potremmo giocare 4 partite in 10 giorni, contando che non solo sarebbero di Liga ma anche di competizioni europee. Ed è possibile che coincidano giornate di Liga e Champions League. Stiamo cercando di sistemare tutto, facendo il possibile". E se il campionato finisse oltre il 30 giugno? "Sarebbe un problema". Sulle perdite economiche: "Sono il 28% dei contratti televisivi, per una cifra che supera di poco i 500 milioni di euro. I club non andrebbero in crisi grazie al controllo che viene fatto sulle finanze dei club. Ma essi perderebbero la competitività per diversi anni".