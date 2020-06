Lallana a un passo dal Leicester: via dal Liverpool, Rodgers vicino alla reunion

Adam Lallana lascerà il Liverpool in regime di svincolo a fine stagione. Oramai non ci sono più dubbi ma quel che emerge in questi giorni sembra un'altra certezza: Brendan Rodgers, tecnico del Leicester City, è oramai convinto di avere il giocatore, da lui già allenato coi Reds, in pugno. Secondo il Mirror, l'intesa per ufficializzare il colpo sarebbe a un passo.