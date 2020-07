Lallana dirà addio al Liverpool. Klopp: "Giocherà solo se ne avremo bisogno"

Jurgen Klopp saluta Adam Lallana. Il manager del Liverpool ha dichiarato che il centrocampista inglese lascerà i Reds al termine del campionato (lo aspetta il Leicester del suo vecchio allenatore, Brendan Rodgers): “Lo rispetto molto, è in forma e si sta allenando bene. E se dovessimo aver bisogno del suo aiuto in campo, potremo contarci. Si allena al 100% ma finché non avremo bisogno di lui, si allenerà e basta”.

Klopp ha aggiunto: “Ci sono state molte discussioni con i giocatori in scadenza. Con lui non c'è stato bisogno. Era chiaro che Adam avrebbe prorogato il suo contratto, ma non avrebbe rischiato nulla. È uno dei giocatori più importanti da quando sono qui, quindi gli auguro solo il meglio per il futuro. Dal mio punto di vista è già una leggenda a Liverpool, quindi può diventare una leggenda da qualche altra parte”.