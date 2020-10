Lampard: "Chelsea ancora scostante. Abbiamo tanti nuovi giocatori e poco tempo per lavorare"

Inizierà dalla sfida interna contro il Siviglia la Champions League del Chelsea, inserito nel gruppo E assieme a Rennes e Krasnodar. Alla viglia del match ha preso la parola il tecnico dei londinesi Frank Lampard: "L'avventura in questa competizione lo scorso anno sicuramente ci servirà in questa edizione. Avevamo una squadra ricca di giovani che non avevano mai giocato in Champions, mentre oggi possiamo usare tutto quello che abbiamo imparato per crescere ancora. In questo seno la sfida contro il Bayern Monaco è stato un grande test per tutti noi. La Champions, così come la Premier League, sono competizioni nelle quali paghi ogni errore che commetti. Per questo dobbiamo continuare a seguire la nostra strada, crescendo, giocando e mantenendo sempre la calma. Concentrazione e disciplina tattica sono elementi importanti contro squadre del calibro del Siviglia".

Lampard ha poi analizzato i risultati altalenanti della sua squadra nelle prime giornate di campionato: "Abbiamo tanti giocatori nuovi e di conseguenza abbiamo la necessità di lavorare tanto in campo. Avendone poco a causa dei tanti impegni è possibile che la squadra abbia dei momenti di difficoltà che sono comunque convinto che spariranno col il tempo".

Il tecnico dei Blues, infine, ha parlato delle condizioni di Billy Gilmour, giovanissimo talento dei Blues alle prese con il recupero dall'infortunio al ginocchio rimediato nella passata stagione: "Sta lavorando bene. Credo che fra tre o quattro settimane potrà tornare con il resto della squadra".