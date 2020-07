Lampard può festeggiare la qualificazione in Champions: le formazioni di Liverpool-Chelsea

Nella notte in cui il Liverpool riceverà l'agognata Premier League per la prima volta, il Chelsea cerca punti pesanti per la Champions League. La squadra di Lampard, in caso di vittoria, potrebbe festeggiare la qualificazione con un turno d'anticipo. Ecco le formazioni ufficiali:

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

Chelsea (3-4-2-1): Kepa; Azpilicueta, Zouma, Rudiger; James, Jorginho, Kovacic, Alonso; Willian, Mount; Giroud.