Lampard risponde a Klopp: "Avrei bevuto una birra con lui a fine gara, ma dalla sua panchina..."

vedi letture

Liverpool-Chelsea non è finita. Dopo la vittoria sul campo da parte dei Reds (5-3), la partita di mercoledì sta proseguendo infatti dinanzi ai microfoni. Se mister Jurgen Klopp non ha ancora digerito l'accusa del suo avversario in panchina, Frank Lampard oggi ha provato a metterci una pietra sopra, pur concedendosi almeno un'altra frecciatina: "In termini di linguaggio usato, mi pento di ciò che ho detto mercoledì perché ho due giovani figlie sui social media. In termini di passione per difendere la mia squadra invece no. Avrei bevuto una birra con Klopp dopo la partita. Però c'erano delle cose in panchina, e Jurgen non c'entra, che hanno oltrepassato il limite", le parole del tecnico dei Blues in conferenza in vista del match col Wolverhampton.