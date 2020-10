Lampard si ravvede. Rudiger torna nei piani, ma il tedesco resta sul mercato

In estate era stato vicino al ritorno in Italia. Milan e Roma avevano provato a convincere Antonio Rudiger, ma i costi dell'operazione avevano spaventato i due club che si sono affrontati ieri sera in campionato. Così, il difensore tedesco è rimasto in Inghilterra, nella speranza di convincere Frank Lampard a dargli un'occasione. E questo momento sembra essere arrivato: secondo il Daily Mail, il tecnico del Chelsea sarebbe pronto a reintegrare il giocatore 27enne, che interessa anche a Tottenham e Paris Saint-Germain.