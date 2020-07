Lampard su Werner e Ziyech: "Aspettiamo news sulla quarantena prima di farli sbarcare"

Piedi per terra come sempre per Frank Lampard che non fa voli pindarici, anche sull'ennesimo inserimento nella shortlist per il tecnico del mese. "In testa ho ancora la gara col West Ham, quindi sono sorpreso. Sono dispiaciuto per come è andata ma prima abbiamo fatto bene. E poi è un titolo che nel caso vinci di squadra, non per quel che fai da solo".

Su Werner e Ziyech. "Ancora non sono arrivati. Aspettiamo le novità sulla quarantena e vogliamo esser certi che i ragazzi possano viaggiare seranamente e lavorare con tranquillità. Timo ha finito da poco il campionato, si merita una pausa e sarà qui a fine luglio. Ziyech arriverà prima ma attendiamo intanto news sulla quarantena".