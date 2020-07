Lampard vuole l'FA Cup: "Un club come il Chelsea deve puntare sempre a questi trofei"

Ha vinto l'FA Cup per quattro volte da calciatore e ora spera di aggiungersi a Ruud Gullit, Gianluca Vialli e Roberto Di Matteo nell'elenco degli ex Blues capaci di conquistare almeno un titolo come manager. Frank Lampard ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro il Manchester United: "Per unirmi a questa lista dovrò superare due ostacoli e il primo sarà il Manchester United. Siamo il Chelsea e vogliamo vincere un trofeo, siamo in semifinale e inseguiamo il nostro obiettivo anche in campionato. Un club come il nostro punta sempre a vincere questo tipo di trofei".

La prima settimana di Ziyech: "Hakim si è allenato un paio di giorni da solo e poi si è integrato un po' con la squadra. I ragazzi lo hanno accolto bene e si è messo in forma. È stato bello per lui prendere parte agli'allenamenti perché non gioca da un bel po'".