Lanus, Sand in scadenza: "Penso che il Coronavirus mi porterà a lasciare il calcio"

José Sand, attaccante del Lanús sotto contratto fino giugno, si è detto pessimista ai microfoni di Radio La Red per il prolungamento della sua carriera a causa della pausa dell'attività agonistica in Argentina dovuta all'emergenza coronavirus: "Il calcio non mi ha fatto ritirare e sembra che lo farò a causa del coronavirus. Sto analizzando diverse cose e vedrò. Penso più a lasciare che a continuare, sto per compiere 40 anni e devo fermarmi un po'".