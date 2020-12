Laporta riapre la questione catalana: "Per la Nazionale è meglio non giocare al Camp Nou"

Joan Laporta, candidato alla presidenza del Barcellona, getta benzina sul fuoco della questione catalana e invita la Nazionale spagnola a non giocare a Barcellona: "Luis Rubiales (il presidente della Federcalcio, ndr) è una persona intelligente e sa che la cosa migliore per la nazionale è giocare dove ha più sostegno, come a Siviglia, Valencia, Madrid. Forse Barcellona non è il posto più adatto. Per la squadra spagnola, quella di non giocare al Camp Nou è la decisione migliore perché la situazione non permette che ci siano le condizioni migliori".