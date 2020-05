Laporta sogna di riportare Guardiola al Barça: "È un riferimento per i catalani"

Pep Guardiola ha dichiarato in più di un'occasione di escludere un ritorno sulla panchina del Barcellona. Ma Joan Laporta, ex presidente blaugrana dal 2003 al 2010 intenzionato a riprendersi la poltrona su cui attualmente è seduto Josep Maria Bartomeu, ha dichiarato al Times di essere pronto a convincere l'attuale tecnico del Manchester City: "Mi piacerebbe che tornasse, ma è una decisione che deve prendere lui. È un riferimento per il Barcellona e molti catalani vorrebbero che fosse di nuovo l'allenatore del Barça. Parlerò a tempo debito della persona che vorremmo far sedere sulla panchina del Barça nel 2021". Le elezioni presidenziali si terranno proprio nel 2021, quando scadrà il contratto di Guardiola con gli inglesi.