LASK, Thalhammer: "Bene fino a metà ripresa, poi siamo calati fisicamente. Avremmo meritato il pareggio"

Esordio amaro per Dominik Thalhammer sulla panchina del LASK. Una buona prestazione non è servita ad evitare la sconfitta contro il Manchester United. Il tecnico austriaco si è così espresso a fine partita, come riportato da krone.at: "Molto bene nel primo tempo, a metà ripresa abbiamo perso il controllo del match anche a causa di una condizione atletica approssimativa. Lavoro con la squadra da soli dodici giorni, non siamo riusciti a tenere il passo dello United, con cui c'è un evidente divario. I ragazzi si sono battuti con onore, magari se avessimo sfruttato meglio le occasioni create staremmo qui a parlare di un altro risultato e non di una sconfitta che infastidisce. Avremmo meritato quantomeno il pareggio".