Lauterbach (SPD) critica la ripartenza della Bundes. Voller duro: “Sei solo un populista”

La ripartenza della Bundesliga in Germania non è tema di dibattito politico. Nei giorni scorsi il politico della SPD ed epidemiologo Karl Lauterbach ha infatti criticato la decisione di far ripartire il calcio sopratutto per lo sproporzionato uso di tamponi che verranno sottratti, a suo dire, alla popolazione tedesca. Nella giornata di oggi è arrivata la dura risposta di Rudi Voller, dirigente del Bayer Leverkusen: “Il fatto che sia un medico e per questo abbia lo status di esperto sul Coronavirus non vuol dire che dica solo cose vere. Alcune sue affermazioni non lo sono. - continua Voller – Lauterbach è solamente un populista”.