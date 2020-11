Lazaro, primo gol indimenticabile col Bor. M'Gladbach: "Peccato non essere riusciti a vincere"

L'ex Inter Valentino Lazaro ha messo a segno il suo primo gol con la maglia del Borussia M'Gladbach in un modo indimenticabile. Gesto dello scorpione e gol al volo di tacco per il giocatore che però non è riuscito ad evitare la sconfitta contro il Bayer Leverkusen: "Sì, sono felice del mio primo gol con il Borussia. Ma sfortunatamente non siamo riusciti a vincere questa partita! Dobbiamo fare un respiro profondo e tornare subito al lavoro dopo la pausa internazionale", ha scritto su Twitter.

Yes, I am happy about my first goal for @borussia. 👊🏽

But unfortunately we couldn't win this game!

Take a deep breath and get right back to work after the international break. 💪🏽 pic.twitter.com/ZgEjgzFORz

— Valentino Lazaro (@valentinolazaro) November 8, 2020