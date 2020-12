Lazio, Immobile raggiunge Ibrahimovic tra i marcatori all time di Serie A

vedi letture

Con la bellissima rete al Benevento Ciro Immobile arriva a 142 reti segnate in Serie A entrando nella Top 30 all time: in sua compagnia ancora un giocatore in attività, ossia Zlatan Ibrahimovic. Nel gruppo fanno parte anche Christian Vieri, Benito Lorenzi, Marco Di Vaio e Paolo Pulici. Tra i giocatori ancora in attività con più gol vi è il solo Fabio Quagliarella, a quota 169.