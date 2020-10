Lazio, occhio ad Haaland: doppietta al Friburgo, il norvegese è già in forma Champions

Due gol al Friburgo e una strizzata d'occhio alla Lazio. Il bomber norvegese Erling Haaland è già in forma Champions: nel match di oggi sono arrivate due reti, una col classico diagonale rasoterra, l'altra con una conclusione immediata sul primo palo. Non è una novità per l'ex Salisburgo, ma una forma fisica simile deve far scattare qualche campanello d'allarme in casa biancoceleste. L'appuntamento sarà per martedì 20 ottobre, la squadra di Inzaghi dovrà farsi trovare pronta.