Le apertura in Inghilterra - Liverpool, titolo in casa del City? L'ex Juve Aluko e la lotta al razzismo

vedi letture

Di seguito la rassegna stampa inglese di oggi lunedì 22 giugno 2020:

Daily Mail

"Wait for it"

Il tabloid dedica spazio in apertura allo 0-0 di ieri tra Everton e Liverpool. "In attesa del titolo" scrive il quotidiano. I Reds continuano ad attendere la festa per la vittoria della Premier.

Mirror

"Summer in the city"

Titolo chiaro nell'apertura del tabloid in prima pagina che si concentra sullo 0-0 nel derby tra Everton e Liverpool. Estate in città ma gioco di parole con il Manchester City: il Liverpool potrebbe festeggiare il titolo a luglio, all'Etihad. Vittoria del Chelsea grazie alle super-riserve.

Guardian Sport

"Liverpool survive late scares to take small step towards title"

Anche sulla prima del Guardian si parla del pari del Liverpool in casa dell'Everton di Ancelotti. Il Liverpool sopravvive alle ultime paure per fare un piccolo passo verso il titolo. Spazio anche alla vittoria del Chelsea con Giroud decisivo e alla lotta contro il razzismo con l'ex Juventus Women Aluko: "La lotta contro il razzismo è profondamente commovente ma ora abbiamo bisogno di cambiamenti".

The Telegraph

"Van Dijk: 'Liverpool area a step closer to title dream'"

Apertura con le parole di Virgil Van Dijk, leader del Liverpool. Piccolo step dei Reds che si avvicinano a piccoli passi al titolo di campioni d'Inghilterra.